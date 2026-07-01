Visite guidée de la Cathédrale de Créteil, Cathédrale Notre-Dame de Créteil, Créteil
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame de Créteil · Créteil
Informations pratiques
Visite guidée de la Cathédrale de Créteil 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Créteil Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
La cathédrale de Créteil ouvrira ses portes et l’équipe d’accueil, avec les membres de l’association Chemin des Arts en Val-de-Marne, vous accuillera pour une visite libre ou commentée de la cathédrale et de son espace culturel où vous attend l’exposition du patrimone diocésain.
Cathédrale Notre-Dame de Créteil 2 rue Pasteur Vallery-Radot, 94000 Créteil, France Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France
Visite commentée
© Yves Mernier
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