Exposition : « Le tribunal se dévoile : des plans aux écrans », Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Exposition : « Le tribunal se dévoile : des plans aux écrans » Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition immersive consacrée à l’histoire et à l’architecture du tribunal. A travers des plans d’origine, des photographies anciennes et contemporaines ainsi que des documents d’archives, cette exposition vous invite à explorer l’évolution d’un lieu emblématique de la Justice et de son patrimoine architectural.

Le parcours met également en lumière le tribunal comme décor de cinéma et de télévision. Affiches de films et documents visuels révèlent comment ses espaces majestueux, ses salles d’audience et ses couloirs chargés d’histoire ont inspiré réalisateurs et scénaristes au fil des années.

L’exposition présentera également des affiches et un film retraçant les importants travaux de rénovation, de modernisation et d’aménagement réalisés au sein du tribunal. Cette rétrospective permettra au public de découvrir les différentes étapes de cette transformation d’envergure, les défis techniques relevés et les évolutions apportées pour adapter le bâtiment aux exigences de la justice tout en préservant son identité patrimoniale.

Entre patrimoine, culture et découverte, cette exposition offre un regard inédit sur un bâtiment qui est à la fois un lieu de justice, un témoin de l’histoire et une source d’inspiration artistique. Une occasion unique de découvrir le tribunal autrement, à travers ses murs, ses images depuis sa création jusqu’à ses évolutions les plus récentes.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Exposition « Le tribunal se dévoile : des plans aux écrans »

©Antoine LISBONIS