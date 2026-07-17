Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil

Informations pratiques

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Jeudi 23 juillet, 10h30 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T11:13:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T11:13:00+02:00

Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=3USG8 »}]

Atelier cratif – Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drô…