Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil
jeudi 23 juillet 2026 · Cinémas du palais, Armand-Badéyan · Créteil
Informations pratiques
Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Jeudi 23 juillet, 10h30 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T11:13:00+02:00
Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T11:13:00+02:00
Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=3USG8 »}]
Atelier cratif – Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drô…
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