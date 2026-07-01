Exposition « Les costumes d’audience : patrimoine de la justice », Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Exposition « Les costumes d’audience : patrimoine de la justice » Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers méconnu des costumes d’audience et découvrez l’histoire, les traditions et les symboles qui accompagnent les acteurs de la Justice depuis des siècles.

Cette exposition vous invite à observer de près les tenues portées par les magistrats, greffiers, avocats et commissaires de justice lors des audiences. A travers la présentation de robes et d’accessoires, le public pourra comprendre l’origine de ces vêtements emblématiques, leur évolution au fil du temps et leur rôle au sein de l’institution judiciaire.

Tribunal judiciaire de Créteil Place du palais 94000 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Exposition « Les costumes d’audience : patrimoine de la justice »

©Antoine LISBONIS