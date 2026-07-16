Forum des métiers de la justice, Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Forum des métiers de la justice Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le temps d’une journée, venez explorer les nombreuses carrières qui participent chaque jour au fonctionnement de la Justice. Ce forum des métiers offrira une immersion au coeur de l’institution judiciaire à travers des échanges avec des professionnels passionnés et engagés.

Vous pourrez découvrir les missions du greffier, véritable garant de la procédure et acteur indispensable des audiences, du directeur des services de greffe, qui assure l’organisation et le pilotage des services judiciaires, ainsi que celles des magistrats du siège et du parquet, chargés respectivement de juger les litiges et de représenter les intérêts de la société.

Le forum mettra également à l’honneur le métier d’attaché de justice, collaborateur juridique auprès des magistats, assistant le magistrat dans ses missions.

Enfin, une présentation de l’Université de droit de Paris-Est Créteil (UPEC) permettra aux étudiants et futurs candidats de découvrir les formations juridiques, les parcours universitaires et les passerelles aux différentes professions de la Justice.

Que vous soyez lycéen, étudiant, en reconversion professionnelle ou simplement curieux de mieux comprendre le fonctionnement des juridictions, ce forum constitue une occasion privilégiée de rencontrer des professionnels, d’échanger sur leurs parcours et de construire votre projet d’avenir au service de la Justice.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Forum des métiers de la justice

©Antoine LISBONIS