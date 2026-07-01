Visite guidée, Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Visite guidée Samedi 19 septembre, 10h30 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le fonctionnement concret d’une juridiction au travers d’une visite guidée du tribunal judiciaire de Créteil, organisée par petits groupes.

Ce parcours permettra au public de découvrir les différents espaces de la juridiction, les circuits empruntés par les justiciables et les professionnels, ainsi que les principales missions exercées par les magistrats et les agents du service public de la justice.

Les visiteurs seront accompagnés tout au long d’un itinéraire identifié au sein du palais de justice, afin de mieux comprendre l’organisation judiciaire, le déroulement des audiences et le traitement des affaires civiles et pénales.

Des temps d’échange avec les professionnels présents permettront également de répondre aux questions du public et de mieux appréhender le rôle de l’institution judiciaire dans la vie quotidienne.

Il est impératif de s’inscrire via le lien : https://rdv.anct.gouv.fr/motif/Qkhc4kZP/visite-guidee

Tribunal judiciaire de Créteil Place du palais 94000 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 [{« type »: « link », « value »: « https://rdv.anct.gouv.fr/motif/Qkhc4kZP/visite-guidee »}] [{« link »: « https://rdv.anct.gouv.fr/motif/Qkhc4kZP/visite-guidee »}] Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Visite commentée

©Antoine LISBONIS