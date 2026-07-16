« Les petits explorateurs de la Justice » – Atelier jeux avec le CDAD, Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

« Les petits explorateurs de la Justice » – Atelier jeux avec le CDAD Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Proposé et animé par le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) du Val-de-Marne, cet atelier ludique invite les enfants à découvrir le monde de la Justice à travers le jeu, la réflexion et l’échange.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Atelier-jeu « Les petits explorateurs de la Justice »

©Antoine LISBONIS