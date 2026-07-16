Atelier « Dessine moi ta justice », Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Atelier « Dessine moi ta justice » Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Limité à 10 personnes, toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Et si la Justice était vue à travers les yeux des enfants?

Cet atelier créatif invite les plus jeunes à imaginer et à réinventer le tribunal tel qu’ils le perçoivent ou tel qu’ils aimeraient le découvrir. A travers crayons, couleurs et imagination, les enfants sont encouragés à dessiner les salles d’audience, les personnages de la Justice, les symboles qu’ils associent au tribunal ou encore un bâtiment entièrement réinventé.

L’objectif est d’ouvrir un espace d’expression libre où chacun peut projeter sa vision de la Justice, entre réalité et imagination.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Atelier « Dessine moi ta justice »

©Antoine LISBONIS