Une tour parmi des tours mais qui vaut le détour : le colombier de Créteil !, Le Colombier, Créteil

Informations pratiques

Une tour parmi des tours mais qui vaut le détour : le colombier de Créteil ! Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 Le Colombier Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite guidée du monument.

Après la montée des quelques marches de l’escalier pris dans l’épaisseur du mur, vous arriverez dans la salle haute, autrefois réservée aux pigeons, et serez transportés dans le passé du Colombier.

Vous pourrez découvrir “les trois vies“ du Colombier :

-celle d’un colombier seigneurial, de 1375 à la Révolution,

-celle d’un bâtiment de ferme, oublié, menacé, finalement épargné mais déplacé,

-celle d’un monument classé et restauré, ouvert sur le XXIe siècle, et bien décidé à durer.

Cette visite a toujours suscité, auprès des visiteurs, de nombreuses réactions et questions sur l’histoire contemporaine du Colombier : son classement tardif, son déplacement risqué, le “choix“ de son emplacement actuel …

Les blasons des anciens seigneurs du fief de Champ accompagneront votre sortie par la salle basse.

Le Colombier 17-19 Villa du Petit-Parc 94000 Créteil Créteil 94000 Échat – Champeval Val-de-Marne Île-de-France http://www.amisdecreteil.fr Ancien colombier du manoir seigneurial de Créteil, édifié à la fin du XIVe siècle. En 1672, le colombier devient propriété de l’Hôtel-Dieu. Déplacé en 1972, il a été restauré suivant les dessins de Viollet-le-Duc, par la Société d’Histoire et d’Archéologie « Les Amis de Créteil ». Il comporte une salle basse avec « pied » et une salle « haute » tapissée de boulins à laquelle on accède par un escalier pris dans l’épaisseur du mur. M8 Créteil-Université Bus 317 Église de Créteil, Transval

Visite commentée du colombier

MAJ/Les Amis de Créteil