La ronde des boulins., Le Colombier, Créteil

Informations pratiques

La ronde des boulins. Dimanche 20 septembre, 15h45, 17h15 Le Colombier Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrée par la salle basse et présentation de **La ronde des boulins**(durée du montage : 30min)

La ronde des boulins : un montage qui met en scène non seulement le bâtiment rural mais ses propriétaires successifs, les transformations de chaque époque et raconte une aventure insolite qui se poursuit …

Après le montage, les visiteurs pourront monter dans la salle haute et identifier facilement les éléments évoqués (dont les boulins …) puis descendre doucement par l’escalier secret.

Le Colombier 17-19 Villa du Petit-Parc 94000 Créteil Créteil 94000 Échat – Champeval Val-de-Marne Île-de-France http://www.amisdecreteil.fr Ancien colombier du manoir seigneurial de Créteil, édifié à la fin du XIVe siècle. En 1672, le colombier devient propriété de l’Hôtel-Dieu. Déplacé en 1972, il a été restauré suivant les dessins de Viollet-le-Duc, par la Société d’Histoire et d’Archéologie « Les Amis de Créteil ». Il comporte une salle basse avec « pied » et une salle « haute » tapissée de boulins à laquelle on accède par un escalier pris dans l’épaisseur du mur. M8 Créteil-Université Bus 317 Église de Créteil, Transval

Projection de **La ronde des boulins**

MAJ/Les Amis de Créteil