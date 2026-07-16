Patouille et Momo les contes de la forêt, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil

Informations pratiques

Patouille et Momo les contes de la forêt Mercredi 22 juillet, 10h30 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:05:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:05:00+02:00

Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=USL55 »}]

Avant-première – Programme de courts-métrages français.