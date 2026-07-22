Atelier cyanotype Flayat
mercredi 22 juillet 2026 · Flayat
Informations pratiques
Flayat
Atelier cyanotype
Café de l’Espace Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Nous utiliserons l’une des plus anciennes techniques d’impressions photographiques, le cyanotype. Nous partirons en balade cueillir les plantes puis nous composerons vos futures œuvres. Un procédé très agréable pour capturer les végétaux et faire ressortir leurs formes les plus élégantes ! Place à votre créativité !
Sur inscriptions .
Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 animation.eaaf@gmail.com
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English : Atelier cyanotype
L’événement Atelier cyanotype Flayat a été mis à jour le 2026-07-17 par Marche et Combraille en Aquitaine
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