Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris

Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?

Venez apprendre avec Rose l’art du cyanotype, ce prodédé photographique ancien.

Vous réaliserez votre œuvre monochrome et repartirez avec !

L’atelier dure environ 2h

L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant

1 place : 28€

En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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