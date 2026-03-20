Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris
Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris samedi 13 juin 2026.
Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?
Venez apprendre avec Rose l’art du cyanotype, ce prodédé photographique ancien.
Vous réaliserez votre œuvre monochrome et repartirez avec !
L’atelier dure environ 2h
L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 17h00
payant
1 place : 28€
En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00
Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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