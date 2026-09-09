Atelier Cyanotype, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon Vendôme · Clichy-la-Garenne
Informations pratiques
Atelier Cyanotype Samedi 19 septembre, 10h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine
Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Par Mustapha Sedjal
Technique d’impression sous UV. Procédé photographique du XIXe siecle qui produit des images en bleu de prusse.
Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 15 31 61 »}]
Atelier cyanotype
Caroline Gaume
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