Atelier Cyanotype, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

Atelier Cyanotype Samedi 19 septembre, 10h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Par Mustapha Sedjal

Technique d’impression sous UV. Procédé photographique du XIXe siecle qui produit des images en bleu de prusse.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 15 31 61 »}]

Atelier cyanotype

Caroline Gaume