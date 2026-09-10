Atelier Cyanotype, Salagon, musée et jardins, Mane
samedi 19 septembre 2026 · Salagon, musée et jardins · Mane
Informations pratiques
Atelier Cyanotype 19 et 20 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence
Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Découvrez l’ancêtre de la photographie ! Utilisez le soleil pour créer des tirages d’un bleu intense.
Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.
Découvrez l’ancêtre de la photographie ! Utilisez le soleil pour créer des tirages d’un bleu intense.
©Cécile Brau
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