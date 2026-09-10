Visite Les plantes qui soignent, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Visite Les plantes qui soignent 19 et 20 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En lien avec l’exposition « Étonnants médicaments« , venez découvrir la pharmacopée végétale dans les jardins.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

En lien avec l’exposition « Étonnants médicaments », venez découvrir la pharmacopée végétale dans les jardins.

©Cécile Brau