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Visite guidée En forêt, de la gestion à l’évasion, Salagon, musée et jardins, Mane

samedi 19 septembre 2026 · Salagon, musée et jardins · Mane

Visite guidée En forêt, de la gestion à l’évasion, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salagon, musée et jardins
Adresse
Route de Salagon, 04300 Mane, France
Ville
04300 Mane
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Visite guidée En forêt, de la gestion à l’évasion 19 et 20 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Qu’elles soient mythifiées, protégées ou menacées, les forêts représentent un enjeu essentiel pour nos sociétés. L’exposition évoque l’évolution de nos relations à la forêt à l’époque contemporaine.
Avec les photographies de Vincent Munier (en collaboration avec le Musée des Confluences).

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.
Qu’elles soient mythifiées, protégées ou menacées, les forêts représentent un enjeu essentiel pour nos sociétés. L’exposition évoque l’évolution de nos relations à la forêt à l’époque contemporaine.

©Cécile Brau

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