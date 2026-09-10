Visite jeu sens action, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Visite jeu sens action 19 et 20 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Oubliez la visite classique : vivez Salagon par l’action et l’émotion à travers un parcours semé de défis et d’expériences sensorielles.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Oubliez la visite classique : vivez Salagon par l’action et l’émotion à travers un parcours semé de défis et d’expériences sensorielles.

©Aurore Morizot