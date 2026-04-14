Atelier Dans la peau d’un archéologue, centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Souchez

Atelier Dans la peau d’un archéologue Samedi 13 juin, 14h30, 16h00 centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Vos enfants ont toujours rêvé de devenir archéologues ? Munis d’un casque de chantier, d’un gilet de sécurité, d’une truelle et d’un pinceau, les petits archéologues sont désormais prêts à débuter la fouille. Dans cet atelier, des objets datant de la Première Guerre mondiale sont cachés dans des bacs : des ouvre-boites, des dominos, des jeux, des balles, des douilles d’obus… Une fois les objets collectés, les enfants les mesurent, les pèsent, analysent leur état de conservation et remplissent une fiche de fouille. Et oui, au centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette, on forme les futurs archéologues de demain !

Infos pratiques

Durée : 1h

Prix : gratuit

A partir de 6 ans

Lieu : Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette

Date : samedi 13 juin de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h

Renseignements : 03 21 74 83 15 – contact@memorial1418.com

centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321748315 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}] [{« link »: « mailto:contact@memorial1418.com »}] VENEZ DÉCOUVRIR UN SITE MÉMORIEL UNIQUE – Classé au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO

3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

La Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette : au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. 102 Rue Pasteur, Parking par « Chemin de Lens », 62153 Souchez

Vos enfants ont toujours rêvé de devenir archéologues ? Munis d’un casque de chantier, d’un gilet de sécurité, d’une truelle et d’un pinceau, les petits archéologues sont désormais prêts à débuter la…

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