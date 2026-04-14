Conférence – Jardins de la paix : Passé, avenir, au fil du jardin, Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Souchez

Conférence – Jardins de la paix : Passé, avenir, au fil du jardin Samedi 6 juin, 15h15 Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00

Conférence – Jardins de la paix : Passé, avenir, au fil du jardin

Avec Gilbert Fillinger, directeur de l’association Art et jardins Hauts-de-France et Élise et Martin Hennebicque, paysagistes-concepteurs

Quand des paysagistes des pays belligérants de la première guerre mondiale poursuivent le précieux travail de la paix en créant des jardins le long de la ligne de front de la première guerre mondiale.

Comment créer, faire évoluer et entretenir des jardins, dans le respect de l’Histoire, de l’identité des paysages et des dynamiques écologiques dans lesquelles ils s’inscrivent ? À travers l’exemple de différents jardins, dont celui de Notre-Dame-de-Lorette, Élise et Martin Hennebique, paysagistes-concepteurs vous présenteront leur démarche transversale entre Histoire, jardin-paysage, patrimoine, usages actuels et enjeux liés au réchauffement climatique.

Infos pratiques

Samedi 6 juin de 15h15 à 17h15

Au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, 102 rue Pasteur

Gratuit, sur réservation en ligne

Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321748315 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}] VENEZ DÉCOUVRIR UN SITE MÉMORIEL UNIQUE – Classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO

3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

Et pour finir, à la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette, au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. 102 Rue Pasteur, Parking par « Chemin de Lens », 62153 Souchez

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

©Art & Jardins Hauts-de-France