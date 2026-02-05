Souchez

Journées Européennes de l’Archéologie Dans la peau d’un archéologue

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Vos enfants ont toujours rêvé de devenir archéologues ?

Munis d’un casque de chantier, d’un gilet de sécurité, d’une truelle et d’un pinceau, les petits archéologues sont désormais prêts à débuter la fouille. Dans cet atelier, des objets datant de la Première Guerre mondiale sont cachés dans des bacs : des ouvre-boites, des dominos, des jeux, des balles, des douilles d’obus… Une fois les objets collectés, les enfants les mesurent, les pèsent, analysent leur état de conservation et remplissent une fiche de fouille. Et oui, au centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette, on forme les futurs archéologues de demain ! .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

Have your children always dreamed of becoming archaeologists?

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Dans la peau d’un archéologue Souchez a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin