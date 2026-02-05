Souchez

Rendez-vous aux jardins Conférence Jardins de la paix Passé, avenir, au fil du jardin

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de l’évènement national Rendez-vous aux jardins

Et en partenariat avec Art et Jardins Hauts-de-France

Quand des paysagistes des pays belligérants de la première guerre mondiale poursuivent le précieux travail de la paix en créant des jardins le long de la ligne de front de la première guerre mondiale.

Comment créer, faire évoluer et entretenir des jardins, dans le respect de l’Histoire, de l’identité des paysages, et des dynamiques écologiques dans lesquelles ils s’inscrivent ? À travers l’exemple de différents jardins, dont celui de Notre-Dame-de-Lorette, Élise et Martin Hennebique, paysagistes-concepteurs vous présenteront leur démarche transversale entre Histoire, jardin-paysage, patrimoine, usages actuels et enjeux liés au réchauffement climatique. .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

As part of the national Rendez-vous aux jardins event

And in partnership with Art et Jardins Hauts-de-France

L’événement Rendez-vous aux jardins Conférence Jardins de la paix Passé, avenir, au fil du jardin Souchez a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin