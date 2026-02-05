Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Dans la peau d’un archéologue Souchez
Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Dans la peau d’un archéologue Souchez samedi 13 juin 2026.
Souchez
Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Dans la peau d’un archéologue
102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie.
Vos enfants ont toujours rêvé de devenir archéologues ? Munis d’un casque de chantier, d’un gilet de sécurité, d’une truelle et d’un pinceau, les petits archéologues sont désormais prêts à débuter la fouille. Dans cette visite-atelier, des objets datant de la Première Guerre mondiale sont cachés dans des bacs : des ouvre-boites, des dominos, des jeux, des balles, des douilles d’obus… Une fois les objets collectés, les enfants les mesurent, les pèsent, analysent leur état de conservation et remplissent une fiche de fouille. Et oui, au centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette, on forme les futurs archéologues de demain ! .
102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com
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English :
As part of the European Archaeology Days.
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Dans la peau d’un archéologue Souchez a été mis à jour le 2026-02-05 par Marlène VIREY
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