Visite guidée du Jardin de la paix Français par les paysagistes-concepteurs Élise et Martin Hennebique, Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Souchez

Visite guidée du Jardin de la paix Français par les paysagistes-concepteurs Élise et Martin Hennebique Samedi 6 juin, 10h30 Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Visite guidée du Jardin de la paix Français « Promenade en sous-bois, lumières et transparences » par les paysagistes-concepteurs Élise et Martin Hennebique

Dans le cadre de l’évènement national Rendez-vous aux jardins

Et en partenariat avec Art et Jardins Hauts-de-France

Au Nord-Ouest d’Arras, la colline de Notre-Dame-de-Lorette représente un site patrimonial important. Au cœur des combats de la Grande Guerre, elle porte aujourd’hui le cimetière national et l’Anneau de la mémoire. Afin que les visiteurs du site puissent disposer d’un lieu pour se recueillir en dehors du cimetière, les paysagistes ont imaginé un jardin à l’atmosphère douce et intime, faisant la part belle aux clairs-obscurs, intitulé « Promenade en sous-bois ».

Information pratique

Samedi 6 juin à 10h30

Durée 1h30

Gratuit sur réservation

Point de rendez-vous : Nécropole Notre-Dame-de-Lorette

Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321748315 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}] VENEZ DÉCOUVRIR UN SITE MÉMORIEL UNIQUE – Classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO

3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

Et pour finir, à la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette, au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. 102 Rue Pasteur, Parking par « Chemin de Lens », 62153 Souchez

Découvrez le jardin « Promenade en sous-bois » du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, lors d’une visite guidée par les paysagistes-concepteurs Élise et Martin Hennebique.

©Art & jardins Hauts-de-France