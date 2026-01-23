Atelier danse contemporaine Viadanse Belfort

Atelier danse contemporaine

Viadanse 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 13:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Ateliers d’une heure par pratique avec les danseurs de la compagnie Balkis Moutashar (classique, contemporain, popping, break, électro…). .

