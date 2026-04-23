Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme L’imaginarium Belfort

Belfort

Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Dans la délicatesse d’une coupe à champagne La Rochère (70),

nous vous invitons à créer votre propre bougie, précieuse et lumineuse.

Une cire végétale de soja,

des huiles essentielles pures soigneusement sélectionnées,

des fleurs séchées naturellement, disposées avec finesse…

Vous repartirez avec votre bougie et sa magnifique coupe à champagne,

à réutiliser bien après que la flamme se soit éteinte.

Texte par 20grammes.d.ame .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme

L’événement Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)