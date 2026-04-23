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Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme L’imaginarium Belfort

Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme L’imaginarium Belfort mardi 12 mai 2026.

Lieu : L'imaginarium

Adresse : 12 Rue Général Lecourbe

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 39 39 39 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Dans la délicatesse d’une coupe à champagne La Rochère (70),
nous vous invitons à créer votre propre bougie, précieuse et lumineuse.

Une cire végétale de soja,
des huiles essentielles pures soigneusement sélectionnées,
des fleurs séchées naturellement, disposées avec finesse…

Vous repartirez avec votre bougie et sa magnifique coupe à champagne,
à réutiliser bien après que la flamme se soit éteinte.
Texte par 20grammes.d.ame   .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79  sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme

L’événement Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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