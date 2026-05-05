Festiwest Poudrière Belfort
Festiwest Poudrière Belfort jeudi 7 mai 2026.
Belfort
Festiwest
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 16:30:00
fin : 2026-05-08 01:00:00
Date(s) :
2026-05-07
FestiWest is coming !
Préparez-vous à vivre un festival unique rempli de musique, de rencontres et de bonne ambiance ! .
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festiwest
L’événement Festiwest Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Atelier Monotypes aux crayons de couleurs L’imaginarium Belfort 5 mai 2026
- Rock’n’Roll Night #4 Poudrière Belfort 9 mai 2026
- Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme L’imaginarium Belfort 12 mai 2026
- The BPM Zone Miss Pepper + Hardwaxx + Astromasterz + Tech&Bis Poudrière Belfort 14 mai 2026
- Atelier danse contemporaine Viadanse Belfort 15 mai 2026