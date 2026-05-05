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Festiwest Poudrière Belfort

Festiwest Poudrière Belfort jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Poudrière

Adresse : 7 Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Festiwest

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 16:30:00
fin : 2026-05-08 01:00:00

Date(s) :
2026-05-07

FestiWest is coming !
Préparez-vous à vivre un festival unique rempli de musique, de rencontres et de bonne ambiance !   .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77  contact@poudriere.com

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English : Festiwest

L’événement Festiwest Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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