Rock’n’Roll Night #4 Poudrière Belfort
Rock’n’Roll Night #4 Poudrière Belfort samedi 9 mai 2026.
Belfort
Rock’n’Roll Night #4
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
La Rock’n’Roll Night revient pour sa 4? édition à la Poudrière de Belfort !
Blues rock, hommage incandescent à Led Zeppelin et rock psychédélique sous haute tension une soirée placée sous le signe du son brut, de l’énergie live et des amplis à fond. .
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rock’n’Roll Night #4
L’événement Rock’n’Roll Night #4 Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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