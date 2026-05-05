Rock’n’Roll Night #4 Poudrière Belfort

Belfort

Rock’n’Roll Night #4

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

La Rock’n’Roll Night revient pour sa 4? édition à la Poudrière de Belfort !

Blues rock, hommage incandescent à Led Zeppelin et rock psychédélique sous haute tension une soirée placée sous le signe du son brut, de l’énergie live et des amplis à fond. .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rock’n’Roll Night #4

L’événement Rock’n’Roll Night #4 Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)