Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha Belfort
samedi 28 novembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 17:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.
Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique. .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha
L’événement Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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