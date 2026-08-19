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AGENDA · Belfort

Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha Belfort

samedi 28 novembre 2026 · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Avenue de l'Espérance
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 17:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.
Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique.   .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha

L’événement Atelier danse contemporaine, tout public avec Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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