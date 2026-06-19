Atelier d’art créatif au tier-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier d’art créatif au tier-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Atelier d’art créatif argile auto-durcissante atelier 2 Finition peinture

Poursuivez votre création en donnant vie à votre pièce en argile grâce à un atelier dédié aux techniques de finition et de mise en couleur.

Un moment créatif et accessible pour explorer la peinture, sublimer les formes et personnaliser votre oeuvre selon vos envies.

Participation libre à partir de 3 €

Renseignements 06 46 38 89 96.

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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

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English :

Creative Art Workshop: Self-Hardening Clay %AB Workshop 2 Painting Finishes %BB

Continue your creative journey by bringing your clay piece to life in a workshop dedicated to finishing and coloring techniques.

A creative and accessible experience to explore painting, enhance your shapes, and personalize your artwork however you like.

Donations welcome, starting at 3 ?

For more information: 06 46 38 89 96.

L’événement Atelier d’art créatif au tier-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65