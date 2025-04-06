Informations pratiques

Loches

Atelier d’art japonais Etegami

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Après une visite de l’exposition sur le Japon, l’artiste japonaise Yumi Uchida vous initiera à l’Etegami, une forme artistique japonaise traditionnelle combinant dessin à l’encre et message manuscrit sur carte postale.

A partir de 10 ans + adultes.

Réservation obligatoire.

Après une visite de l’exposition sur le Japon, l’artiste japonaise Yumi Uchida vous initiera à l’Etegami, une forme artistique japonaise traditionnelle combinant dessin à l’encre et message manuscrit sur carte postale.

A partir de 10 ans + adultes.

Réservation obligatoire. 30 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

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English :

After a tour of the exhibition on Japan, Japanese artist Yumi Uchida will introduce you to Etegami, a traditional Japanese art form that combines ink drawings and handwritten messages on postcards.

Ages 10 and up, plus adults.

Reservations required.

L’événement Atelier d’art japonais Etegami Loches a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37