Atelier d’art japonais Etegami Loches
mardi 28 juillet 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Atelier d’art japonais Etegami
8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Après une visite de l’exposition sur le Japon, l’artiste japonaise Yumi Uchida vous initiera à l’Etegami, une forme artistique japonaise traditionnelle combinant dessin à l’encre et message manuscrit sur carte postale.
A partir de 10 ans + adultes.
Réservation obligatoire.
Après une visite de l’exposition sur le Japon, l’artiste japonaise Yumi Uchida vous initiera à l’Etegami, une forme artistique japonaise traditionnelle combinant dessin à l’encre et message manuscrit sur carte postale.
A partir de 10 ans + adultes.
Réservation obligatoire. 30 .
8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
After a tour of the exhibition on Japan, Japanese artist Yumi Uchida will introduce you to Etegami, a traditional Japanese art form that combines ink drawings and handwritten messages on postcards.
Ages 10 and up, plus adults.
Reservations required.
L’événement Atelier d’art japonais Etegami Loches a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37
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