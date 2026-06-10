Saint-Jean-Lespinasse

Atelier d’art plastique l’art du portrait

Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – 9 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26

Venez découvrir l’art de la céramique au château de Montal ! Après avoir modelé votre médaillon, exprimez votre créativité en peignant votre œuvre avec les teintes éclatantes inspirées de la céramique du XVIe siècle

Sur réservation

Venez découvrir l’art de la céramique au château de Montal ! Après avoir modelé votre médaillon, exprimez votre créativité en peignant votre œuvre avec les teintes éclatantes inspirées de la céramique du XVIe siècle

Sur réservation

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Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie

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English :

Come discover the art of ceramics at Château de Montal! After modeling your medallion, express your creativity by painting your work with the vibrant hues inspired by 16th-century ceramics

Sur réservation

L’événement Atelier d’art plastique l’art du portrait Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne