Atelier d’art plastique l’art du portrait Saint-Jean-Lespinasse
Atelier d’art plastique l’art du portrait Saint-Jean-Lespinasse mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Jean-Lespinasse
Atelier d’art plastique l’art du portrait
Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot
Tarif : 7.5 – 7.5 – 9 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26
Venez découvrir l’art de la céramique au château de Montal ! Après avoir modelé votre médaillon, exprimez votre créativité en peignant votre œuvre avec les teintes éclatantes inspirées de la céramique du XVIe siècle
Sur réservation
Venez découvrir l’art de la céramique au château de Montal ! Après avoir modelé votre médaillon, exprimez votre créativité en peignant votre œuvre avec les teintes éclatantes inspirées de la céramique du XVIe siècle
Sur réservation
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Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie
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English :
Come discover the art of ceramics at Château de Montal! After modeling your medallion, express your creativity by painting your work with the vibrant hues inspired by 16th-century ceramics
Sur réservation
L’événement Atelier d’art plastique l’art du portrait Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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