Exposition entre pierre et lumière de Dan Courtice et Didier Gauzin Saint-Jean-Lespinasse
Exposition entre pierre et lumière de Dan Courtice et Didier Gauzin Saint-Jean-Lespinasse mardi 4 août 2026.
Saint-Jean-Lespinasse
Exposition entre pierre et lumière de Dan Courtice et Didier Gauzin
Place de l’Église Saint-Jean-Lespinasse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Les mystérieux paysages photographiés par Dan Courtice, tout en ambiance romantique et paisible, voisinent harmonieusement avec les sculptures douces et sensuelles, ou énigmatiques de Didier Gauzin
Les mystérieux paysages photographiés par Dan Courtice, tout en ambiance romantique et paisible, voisinent harmonieusement avec les sculptures douces et sensuelles, ou énigmatiques de Didier Gauzin. Le travail photographique de Dan Courtice s’inspire du pictorialisme, un mouvement international de la fin du 19 ème siècle, qui défendait la photographie comme un art à part entière et qui se devait d’être visuellement proche d’une peinture.
Les paysages intemporels en couleur subtile représentent tous des paysages, de jour, de nuit, avec une omniprésence des arbres et une certaine nostalgie poétique. Didier Gauzin sculpte surtout la pierre, avec le souci de laisser apparaître la forme originelle de la pièce " C’est la matière même qui guide mon outil et m’impose la forme à donner à mon idée de départ ; le plus dur c’est d’accepter de se laisser guider et d’établir un dialogue muet avec la pierre "
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Place de l’Église Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie
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English :
The mysterious landscapes photographed by Dan Courtice, with their romantic and peaceful atmosphere, are harmoniously set against the soft, sensual or enigmatic sculptures by Didier Gauzin
L’événement Exposition entre pierre et lumière de Dan Courtice et Didier Gauzin Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne
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