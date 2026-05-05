Saint-Jean-Lespinasse

Festival Saint-Céré Stéphane Degout, Poème(s) de l’Amour et de la Mer

Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Stéphane Degout présente la création de son nouveau récital, d’après Ernest Chausson, et donne voix à l'œuvre d’Othman Louati.

Stéphane Degout est un grand voyageur

Stéphane Degout présente la création de son nouveau récital, d’après Ernest Chausson, et donne voix à l'œuvre d’Othman Louati.

Stéphane Degout est un grand voyageur. Depuis ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence, il s’est produit sur les plus grandes scènes lyriques Théâtre des Champs-Elysées, Opéra-Comique, Staatsoper de Berlin, Theater an der Wien, Royal Opera House de Londres, Lyric Opera de Chicago, Metropolitan Opera de New York, Scala de Milan, Bayerische Staatsoper. Mais c’est surtout à travers les répertoires qu’il a tracé un chemin singulier. Ardent défenseur du lied et de la mélodie, il est le compagnon de route de la musique baroque autant que de la création contemporaine. Il nous fait l’amitié de livrer au public du Festival sa vision d’un chef d’œuvre lyrique inclassable, le Poème de l’amour et de la mer d’Ernest Chausson compositeur à la croisée du romantisme de Berlioz et de Franck, du langage wagnérien et du symbolisme du jeune Debussy.

.

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stéphane Degout presents the premiere of his new recital, after Ernest Chausson, and gives voice to the work of Othman Louati.

Stéphane Degout is a great traveler

L’événement Festival Saint-Céré Stéphane Degout, Poème(s) de l’Amour et de la Mer Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée de la Dordogne