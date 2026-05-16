Théâtre Les Imagités Le comte de Monte-Cristo Saint-Jean-Lespinasse
Théâtre Les Imagités Le comte de Monte-Cristo Saint-Jean-Lespinasse jeudi 13 août 2026.
Saint-Jean-Lespinasse
Théâtre Les Imagités Le comte de Monte-Cristo
Devant le château de Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 21:45:00
Date(s) :
2026-08-13
Les jeunes ont crée la pièce en amont avec une équipe d'animateurs artistes (4 jours de création pour les enfants, 10 pour les ados), au cours d'un séjour enchanteur dans un petit coin de Lot à la ferme de Louisotte à Bétaille pour la troupe des enfants, à la forge de Bourzolles à Souillac pour la troupe des ados
La troupe des ados Imagités (13-18 ans) propose ici une adaptation théâtrale, drôle, endiablée et en chansons, du roman de Dumas
Les jeunes ont crée la pièce en amont avec une équipe d'animateurs artistes (4 jours de création pour les enfants, 10 pour les ados), au cours d'un séjour enchanteur dans un petit coin de Lot à la ferme de Louisotte à Bétaille pour la troupe des enfants, à la forge de Bourzolles à Souillac pour la troupe des ados
La troupe des ados Imagités (13-18 ans) propose ici une adaptation théâtrale, drôle, endiablée et en chansons, du roman de Dumas. Après 14 ans de prison, Dantès revient au monde avec une seule idée en tête récompenser ceux qui l’ont aidé, punir ceux qui l'ont trahi
Repli à l'Auditorium
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Devant le château de Montal Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 88 17 22 32
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English :
The young people created the play in advance with a team of artistic leaders (4 days of creation for the children, 10 for the teens), during an enchanting stay in a small corner of the Lot: at Louisotte’s farm in Bétaille for the children’s troupe, and at Bourzolles forge in Souillac for the teenage troupe
The Imagités teenage troupe (13-18 years old) offers a theatrical adaptation of Dumas’s novel, full of fun and song
L’événement Théâtre Les Imagités Le comte de Monte-Cristo Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Dordogne
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