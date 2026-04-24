Saint-Jean-Lespinasse

Festival Saint-Céré Walid Ben Selim

307 allée Jeanne de Balzac Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : 28 – 28 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-05 22:40:00

Date(s) :

2026-08-05

Comme un messager qui traverse les cultures et les époques, entre souffle mystique et vibration contemporaine, le chanteur franco-marocain Walid Ben Selim incarne un art profondément universel.

Walid Ben Selim nous offre un récital où musique et poésie exaltent la splendeur du monde

Comme un messager qui traverse les cultures et les époques, entre souffle mystique et vibration contemporaine, le chanteur franco-marocain Walid Ben Selim incarne un art profondément universel.

Walid Ben Selim nous offre un récital où musique et poésie exaltent la splendeur du monde. Dans une épure instrumentale majestueuse, son chant limpide et vibrant se fait l’écho des plus beaux vers soufis à travers les siècles. D’Ibn Zeydoun à Mahmoud Darwich, les portes d’un Orient mystique s’ouvrent à nous dans un souffle méditatif et puissant. Il est accompagné par la harpiste virtuose Marie-Marguerite Cano pour un dialogue inédit entre la langue parlée arabe et le langage mystérieux de la harpe. Un fief poétique semé d’amour et de joie triomphale.

.

307 allée Jeanne de Balzac Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like a messenger who crosses cultures and eras, between mystical breath and contemporary vibration, French-Moroccan singer Walid Ben Selim embodies a profoundly universal art.

Walid Ben Selim offers us a recital where music and poetry exalt the splendor of the world

L’événement Festival Saint-Céré Walid Ben Selim Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne