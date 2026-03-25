Conférence Portraits de Femmes XVIe-XVIIIe Siècle Saint-Jean-Lespinasse
Conférence Portraits de Femmes XVIe-XVIIIe Siècle Saint-Jean-Lespinasse vendredi 12 juin 2026.
Conférence Portraits de Femmes XVIe-XVIIIe Siècle
40 Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Conférence donnée dans la Salle du Quartier
Le conférencier Jacques Calvet présentera 3 Autoportraits de femmes peintres Sofonisba Anguissola, Eyster Judith, Elisabeth Vigée Lebrun et les biographies et travaux de plusieurs autres peintres femmes
Verre de l'amitié offert
Organisé par Clef des Arts aux Champs (CLAC) et Association Orlando
Conférence donnée dans la Salle du Quartier
Le conférencier Jacques Calvet présentera 3 Autoportraits de femmes peintres Sofonisba Anguissola, Eyster Judith, Elisabeth Vigée Lebrun et les biographies et travaux de plusieurs autres peintres femmes
Verre de l'amitié offert
Organisé par Clef des Arts aux Champs (CLAC) et Association Orlando
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40 Montal Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 27 28 30 93
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English :
Conference given in the Salle du Quartier
Speaker Jacques Calvet will present 3 Self-portraits of women painters: Sofonisba Anguissola, Eyster Judith, Elisabeth Vigée Lebrun and the biographies and works of several other women painters
Verre de l'amitié offert
Organized by: Clef des Arts aux Champs (CLAC) and Association Orlando
L’événement Conférence Portraits de Femmes XVIe-XVIIIe Siècle Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne