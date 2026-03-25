Conférence Portraits de Femmes XVIe-XVIIIe Siècle

40 Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Conférence donnée dans la Salle du Quartier

Le conférencier Jacques Calvet présentera 3 Autoportraits de femmes peintres Sofonisba Anguissola, Eyster Judith, Elisabeth Vigée Lebrun et les biographies et travaux de plusieurs autres peintres femmes

Verre de l'amitié offert

Organisé par Clef des Arts aux Champs (CLAC) et Association Orlando

Conférence donnée dans la Salle du Quartier

Le conférencier Jacques Calvet présentera 3 Autoportraits de femmes peintres Sofonisba Anguissola, Eyster Judith, Elisabeth Vigée Lebrun et les biographies et travaux de plusieurs autres peintres femmes

Verre de l'amitié offert

Organisé par Clef des Arts aux Champs (CLAC) et Association Orlando

.

40 Montal Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 27 28 30 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference given in the Salle du Quartier

Speaker Jacques Calvet will present 3 Self-portraits of women painters: Sofonisba Anguissola, Eyster Judith, Elisabeth Vigée Lebrun and the biographies and works of several other women painters

Verre de l'amitié offert

Organized by: Clef des Arts aux Champs (CLAC) and Association Orlando

L’événement Conférence Portraits de Femmes XVIe-XVIIIe Siècle Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne