Saint-Jean-Lespinasse

Festival de Saint-Céré Une Rhapsody in Blue

Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 22:45:00

Date(s) :

2026-08-07

Avec Une Rhapsody in Blue, le Quatuor Zahir et le pianiste Jorge González Buajasán proposent une traversée vibrante de la musique américaine, façonnée par les métissages.

Quatuor reconnu sur la scène internationale, lauréat de nombreux prix, Zahir s’attache à renouveler le paysage musical par sa curiosité et créativité

Avec Une Rhapsody in Blue, le Quatuor Zahir et le pianiste Jorge González Buajasán proposent une traversée vibrante de la musique américaine, façonnée par les métissages.

Quatuor reconnu sur la scène internationale, lauréat de nombreux prix, Zahir s’attache à renouveler le paysage musical par sa curiosité et créativité. Du jazz de Gershwin à l’énergie de Bernstein, des racines folkloriques revisitées par Dvořák à la découverte des compositeurs cubains Ignacio Cervantes et Ernesto Lecuona, ce programme célèbre le Nouveau Monde dans toute sa diversité.

Véritable kaléidoscope musical, c’est un voyage vers les origines de Broadway et ses influences afro-cubaines, où l’écriture classique embrasse les rythmes populaires, en même temps qu’un hommage au succès outre-Atlantique de l’instrument du Quatuor le saxophone.

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Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie public@scenograph.fr

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English :

With Une Rhapsody in Blue, the Zahir Quartet and pianist Jorge González Buajasán offer a vibrant journey through American music, shaped by crossbreeding.

Internationally recognized quartet, winner of numerous awards, Zahir strives to renew the musical landscape through its curiosity and creativity

L’événement Festival de Saint-Céré Une Rhapsody in Blue Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée de la Dordogne