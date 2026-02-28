Festival les Instants Baroques du Lot Ensemble Les Musiciens de Saint-Julien Saint-Jean-Lespinasse

Festival les Instants Baroques du Lot Ensemble Les Musiciens de Saint-Julien

En 1991 le succès du film Tous les matins du monde a permis de révéler au grand public le génie de Marin Marais, contribuant à renouveler l’engouement du grand public pour la musique baroque

Plus de 30 ans après, en 2023, l'acquisition aux enchères par un collectionneur américain d'un manuscrit du début du XVIIIe siècle fait sensation, puisqu'il s'avère contenir des pièces inédites pour flûte et basse continue de Marin Marais

Toujours curieux de nouveaux répertoires, le flûtiste François Lazarevitch décide assez tôt d’amorcer une réflexion sur ces œuvres dont ce nouveau programme est le fruit, et dont le titre, Voix Humaines est celui de l’une ces nouvelles pièces…

Un enregistrement chez Alpha Classics est réalisé dans la foulée.

Les Musiciens de Saint-Julien redonnent vie à des œuvres jamais jouées dans l’Hexagone depuis le début du XVIIIe siècle, les mettant en regard avec une sélection de pièces de viole de gambe transcrites pour la flûte, selon les conseils prodigués par Marais lui-même dans les textes de ses préfaces. Des pièces pour musette agrémentent également ce concert hors du commun.

Découvrir des œuvres inédites d’un génie de l’histoire de la musique n’est plus chose si fréquente… Un moment unique à ne rater sous aucun prétexte !

In 1991, the success of the film Tous les matins du monde brought the genius of Marin Marais to the attention of the general public, helping to renew public enthusiasm for Baroque music

