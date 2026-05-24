Exposition dialogues de couleurs -de Jean-Louis Carricondo et Olivier Mallemouche Saint-Jean-Lespinasse
Exposition dialogues de couleurs -de Jean-Louis Carricondo et Olivier Mallemouche Saint-Jean-Lespinasse samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-Lespinasse
Exposition dialogues de couleurs -de Jean-Louis Carricondo et Olivier Mallemouche
Place de l’Église Saint-Jean-Lespinasse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le peintre Jean-Louis Carricondo et le souffleur de verre Olivier Mallemouche se rencontrent à l’Espace Orlando et font dialoguer leurs œuvres riches de couleur, de fantaisie et de poésie
Le peintre Jean-Louis Carricondo et le souffleur de verre Olivier Mallemouche se rencontrent à l’Espace Orlando et font dialoguer leurs œuvres riches de couleur, de fantaisie et de poésie. Deux univers complémentaires à découvrir. L’œuvre de Carricondo oscille entre figuratif, abstrait et informel, avec une forte expressivité dans ses portraits, masques, natures mortes et compositions déstructurées.
Avec Olivier Mallemouche, c’est l’alliance de la puissance et de la finesse. Puissance de la matière, le verre. C’est aussi la finesse, celle des décors, des traits, des symboles. Porté par le désir de l’expérimentation et de l’invention, il a développé un style bien à lui, puisant dans les arts anciens, les calligraphies, l’art moderne, comme dans l’ailleurs, l’exotisme, les langages, les traditions, les cultures. Au cœur de ses pièces, entre figuration et abstraction, se cache son message profond, sa manière de penser, sa question fondamentale l’humanité
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Place de l’Église Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie
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English :
Painter Jean-Louis Carricondo and glassblower Olivier Mallemouche meet at Espace Orlando and bring together their works, rich in color, fantasy and poetry
L’événement Exposition dialogues de couleurs -de Jean-Louis Carricondo et Olivier Mallemouche Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne
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