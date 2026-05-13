Atelier d’arts plastiques « L’art celte : un médaillon dessiné », Musée archéologique, Dijon

Atelier d’arts plastiques « L’art celte : un médaillon dessiné » Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous dans l’atelier d’arts plastiques (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez l’esthétique fascinante des monnaies gauloises. Il y a 2000 ans, les celtes déconstruisaient les formes pour créer un art abstrait, symbolique et incroyablement moderne. Comme eux, donnez vie à des créatures et des profils stylisés.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.

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© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier