Atelier d’arts plastiques « Silhouettes », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
Atelier d’arts plastiques « Silhouettes », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Atelier d’arts plastiques « Silhouettes » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
En continu – Rendez-vous grande galerie (salle 26, 1er étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00
D’après l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-Muter » réalisez deux silhouettes du musée sur des fonds colorés originaux, un pour l’exploratoire et un pour vous !
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
D’après l’exposition « Djamel Tatah, Répéter, muter » réalisez deux silhouettes du musée sur des fonds colorés originaux, un pour l’exploratoire et un pour vous !
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier
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