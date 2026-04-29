Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris

théâtre

Lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes, suivie d’une discussion et d’un moment convivial

« Atelier d’aveugles » est un drame en un acte de Lucien

Descaves, créé en 1911 au Théâtre du Grand-Guignol. La pièce se déroule

dans un atelier misérable où des ouvriers aveugles fabriquent des

brosses sous l’autorité d’un contremaître autoritaire. Dans ce huis clos

oppressant, la monotonie du travail et la pauvreté alimentent une

tension croissante, attisée par un ouvrier provocateur, jusqu’à une

révolte inévitable et une fin dramatique marquante. À travers ce tableau

réaliste, Descaves dénonce la dureté des conditions ouvrières et les

injustices sociales, mettant en lumière la violence des rapports de

pouvoir dans le monde du travail.

La lecture de la pièce sera précédée d’un atelier découverte

tactile du braille “Lire avec les doigts les yeux fermés – Brailler fort

!” animé par l’Association Percevoir

Créé en 1825 par Louis Braille, le braille est un alphabet

universel. La France et l’Allemagne portent conjointement une

candidature auprès de l’UNESCO pour que cet alphabet et son usage soient

reconnus en tant que patrimoine culturel immatériel.

Expérimentez le braille les yeux fermés (bandeaux fournis si

besoin) ! Découverte de quelques lettres en braille et des bases du

fonctionnement du braille. Atelier interactif à la fin duquel vous lirez

en toute autonomie quelques mots en braille ! Aucun requis nécessaire.

Temps d’échange prévu autour du braille.

De 16h à 17h15.

Attention les places sont limitées, inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org !

Une initiation tactile au braille, suivie d’une lecture de la pièce *Atelier d’aveugles* de Lucien Descaves, assurée à la fois par des lecteurs en braille et des lecteurs non-braille, ainsi qu’une discussion et un moment de convivialité

Le jeudi 04 juin 2026

de 18h00 à 18h00

Le jeudi 04 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T16:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-disability-studies-perspectives-internationales-2/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

