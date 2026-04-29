Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris
Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris jeudi 4 juin 2026.
théâtre
Lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes, suivie d’une discussion et d’un moment convivial
« Atelier d’aveugles » est un drame en un acte de Lucien
Descaves, créé en 1911 au Théâtre du Grand-Guignol. La pièce se déroule
dans un atelier misérable où des ouvriers aveugles fabriquent des
brosses sous l’autorité d’un contremaître autoritaire. Dans ce huis clos
oppressant, la monotonie du travail et la pauvreté alimentent une
tension croissante, attisée par un ouvrier provocateur, jusqu’à une
révolte inévitable et une fin dramatique marquante. À travers ce tableau
réaliste, Descaves dénonce la dureté des conditions ouvrières et les
injustices sociales, mettant en lumière la violence des rapports de
pouvoir dans le monde du travail.
La lecture de la pièce sera précédée d’un atelier découverte
tactile du braille “Lire avec les doigts les yeux fermés – Brailler fort
!” animé par l’Association Percevoir
Créé en 1825 par Louis Braille, le braille est un alphabet
universel. La France et l’Allemagne portent conjointement une
candidature auprès de l’UNESCO pour que cet alphabet et son usage soient
reconnus en tant que patrimoine culturel immatériel.
Expérimentez le braille les yeux fermés (bandeaux fournis si
besoin) ! Découverte de quelques lettres en braille et des bases du
fonctionnement du braille. Atelier interactif à la fin duquel vous lirez
en toute autonomie quelques mots en braille ! Aucun requis nécessaire.
Temps d’échange prévu autour du braille.
De 16h à 17h15.
Attention les places sont limitées, inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org !
Une initiation tactile au braille, suivie d’une lecture de la pièce *Atelier d’aveugles* de Lucien Descaves, assurée à la fois par des lecteurs en braille et des lecteurs non-braille, ainsi qu’une discussion et un moment de convivialité
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h00 à 18h00
Le jeudi 04 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T16:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-disability-studies-perspectives-internationales-2/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026