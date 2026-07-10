Atelier de broderie réparatrice Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Lors de cette journée au jardin, arrêtez vous autour la table de broderie collective : choisissez un fil, prenez une aiguille, et repartez avec un patch brodé ou une réparation sur votre propre vêtement.
Atelier Kanine, c’est la pratique de la broderie réparatrice, portée par Virginie Carrayol, artisane-artiste basée à Malakoff. À travers les techniques boro, sashiko et patchwork, elle propose de redonner vie aux textiles abîmés, en faisant de la réparation un geste visible, esthétique et engagé.
Samedi 26 septembre de 15h à 17h
Jardin d’hiver (rdc)
Tout public
Entrée libre
Découvrez la broderie réparatrice et redonnez vie à vos textiles abîmés
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
+33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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