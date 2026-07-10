Atelier de broderie réparatrice Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Lors de cette journée au jardin, arrêtez vous autour la table de broderie collective : choisissez un fil, prenez une aiguille, et repartez avec un patch brodé ou une réparation sur votre propre vêtement.

Atelier Kanine, c’est la pratique de la broderie réparatrice, portée par Virginie Carrayol, artisane-artiste basée à Malakoff. À travers les techniques boro, sashiko et patchwork, elle propose de redonner vie aux textiles abîmés, en faisant de la réparation un geste visible, esthétique et engagé.

Samedi 26 septembre de 15h à 17h

Jardin d’hiver (rdc)

Tout public

Entrée libre

Découvrez la broderie réparatrice et redonnez vie à vos textiles abîmés

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

+33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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