Atelier de Calligraphie Chinoise MVAC 9 PARIS
Atelier de Calligraphie Chinoise MVAC 9 PARIS samedi 23 mai 2026.
Plongez dans un moment suspendu autour de la calligraphie chinoise, entre encre, thé et douceurs orientales, pour découvrir une parenthèse de calme et de poésie au cœur de Paris.
Dans une atmosphère chaleureuse et intimiste, cet atelier vous invite à explorer l’art du pinceau chinois à travers une approche sensible, créative et accessible à tous. Vous apprendrez les gestes essentiels de la calligraphie, ressentirez le rythme du trait et réaliserez vos propres créations sur papier traditionnel.
Tout au long de l’expérience, une sélection de thés et de pâtisseries chinoises accompagnera ce voyage artistique, pensé comme un instant de sérénité, de partage et d’inspiration. À la fin de l’atelier, vous pourrez repartir avec votre œuvre, comme le souvenir d’un moment unique entre art et culture orientale.
Tout le matériel de calligraphie est fourni pendant l’atelier.
Aucun niveau préalable n’est nécessaire — seulement l’envie de ralentir, créer et se laisser porter par l’élégance d’un art ancestral.
Découvrez l’art du pinceau entre encre, thé et sérénité
Le samedi 23 mai 2026
de 12h15 à 13h45
payant
Tarif plein 28€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T15:15:00+02:00
fin : 2026-05-23T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T12:15:00+02:00_2026-05-23T13:45:00+02:00
MVAC 9 54 rue Jean Baptiste Pigalle 75009 PARIS
https://www.asso-ede.com/ info@asso-ede.com https://x.com/asso_ede
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