Atelier de cartographie Rue des quatre saisons Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier de cartographie

Rue des quatre saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Accompagné par Clément autour de la cartographie de notre imaginaire. Atelier à découvrir en famille !

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Rue des quatre saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

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English :

Join Clément as we explore the map of our imagination. A workshop the whole family can enjoy!

L’événement Atelier de cartographie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon