Atelier de cartographie Rue des quatre saisons Le Chambon-sur-Lignon
samedi 18 juillet 2026 · Rue des quatre saisons · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Atelier de cartographie
Rue des quatre saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Accompagné par Clément autour de la cartographie de notre imaginaire. Atelier à découvrir en famille !
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Rue des quatre saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
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English :
Join Clément as we explore the map of our imagination. A workshop the whole family can enjoy!
L’événement Atelier de cartographie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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