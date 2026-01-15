Chorale Le Chambon-sur-Lignon

Chorale

Collège Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:45:00

fin : 2026-07-17 17:45:00

Date(s) :

2026-07-06

Rencontres de musiciens amateurs, étude d’oeuvres classiques sacrées, profanes, contemporaines Negro Spirituals, Jenkins… Relâche le 12 juillet.

.

Collège Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 93 22 annie.renou@laposte.net

English :

Meetings of amateur musicians, study of classical sacred works, secular, contemporary Negro Spirituals, Jenkins… No performances July 12.

