Visite guidée de l’exposition temporaire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Visite guidée de l’exposition temporaire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 juillet 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Visite guidée de l’exposition temporaire
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07
Pour découvrir avec une médiatrice le marché de l’art sous l’Occupation.
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Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With a mediator, discover the art market under the Occupation.
L’événement Visite guidée de l’exposition temporaire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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