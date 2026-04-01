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Visite guidée de l’exposition temporaire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée de l’exposition temporaire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Lieu de Mémoire

Adresse : 23 Rte du Mazet

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée de l’exposition temporaire

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-07

Pour découvrir avec une médiatrice le marché de l’art sous l’Occupation.
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Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65  ldm.chambon@memorialdelashoah.org

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English :

With a mediator, discover the art market under the Occupation.

L’événement Visite guidée de l’exposition temporaire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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