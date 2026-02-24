Pilates Route de la Suchère Le Chambon-sur-Lignon
Route de la Suchère Camping les Hirondelles Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Lundi 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-08-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06
En plein air dans un lieu propice à la détente. Prévoir tapis de sol.
Route de la Suchère Camping les Hirondelles Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 25 73 06 zumba.chambon@gmail.com
English :
Outdoors in a relaxing setting. Please bring a floor mat.
L’événement Pilates Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon