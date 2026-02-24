Goûter à la ferme Les petits fruits du Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Les petits fruits du Lignon 1429 rte du Pont de Mars Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : Dimanche 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
2026-07-06
Nectars, sorbets, crêpes, confiture préparés avec les fruits de l’exploitation de la ferme.
Possibilité d’achats.
Les petits fruits du Lignon 1429 rte du Pont de Mars Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 71 18 27 dominique.joubert4@orange.fr
Nectars, sorbets, crêpes, jams made with fruit from the farm.
Shopping available.
