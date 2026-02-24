Goûter à la ferme Les petits fruits du Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Goûter à la ferme

Les petits fruits du Lignon 1429 rte du Pont de Mars Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

suivant le choix.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Nectars, sorbets, crêpes, confiture préparés avec les fruits de l’exploitation de la ferme.

Possibilité d’achats.

.

Les petits fruits du Lignon 1429 rte du Pont de Mars Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 71 18 27 dominique.joubert4@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nectars, sorbets, crêpes, jams made with fruit from the farm.

Shopping available.

L’événement Goûter à la ferme Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon